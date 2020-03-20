В Канске девушка проехала на крыше иномарки ради эффектных фото

В Канске сотрудники ГИБДД нашли водителя иномарки Toyota, прокатившего девушку на крыше своего автомобиля. За рулем автомобиля находилась подруга 18-летней местной жительницы.

На видео из социальных сетей видно, как иномарка в движении перевозит на крыше девушку. Все это было сделано ради эффектных фото. Автоледи выписали штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров. Общая сумма составила две тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили автомобиль и водителя, допустившего опасное нарушение правил. Как оказалось, за рулем находилась 19-летняя девушка, а на крыше автомобиля сидела ее 18-летняя подруга. Нарушительница пояснила, что причиной стало желание сделать «оригинальное» фото», - рассказали в ведомстве.

Девушка-пассажир также заплатить 500 рублей за нарушение ПДД.