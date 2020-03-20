20 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске девушка проехала на крыше иномарки ради эффектных фото

Главная Общество
Красноярск
11:18 20 Марта 2020
общество, красноярск, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Канске сотрудники ГИБДД нашли водителя иномарки Toyota, прокатившего девушку на крыше своего автомобиля. За рулем автомобиля находилась подруга 18-летней местной жительницы.

На видео из социальных сетей видно, как иномарка в движении перевозит на крыше девушку. Все это было сделано ради эффектных фото. Автоледи выписали штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров. Общая сумма составила две тысяч рублей. 

«Сотрудники полиции установили автомобиль и водителя, допустившего опасное нарушение правил. Как оказалось, за рулем находилась 19-летняя девушка, а на крыше автомобиля сидела ее 18-летняя подруга. Нарушительница пояснила, что причиной стало желание сделать «оригинальное» фото», - рассказали в ведомстве. 

Девушка-пассажир также заплатить 500 рублей за нарушение ПДД. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

20 Марта 2020 г.
Всего медики обследовали 1,5 тысячи человек
Новости Красноярска: Троллейбусное движение по ул. Копылова возобновят до конца весны

Троллейбусное движение по ул. Копылова возобновят до конца весны

20 Марта 2020 г.
Сейчас идет монтаж магистральной сети
Новости Красноярска: В Красноярск идет потепление

В Красноярск идет потепление

20 Марта 2020 г.
Ночные температуры в выходные не опустятся ниже 0°С
Новости Красноярска: В Красноярске проконтролировали стройку аквапарка

В Красноярске проконтролировали стройку аквапарка

19 Марта 2020 г.
Объект должны сдать в 2022 году
Новости Красноярска: В Красноярске не планируют внедрять платные тесты на коронавирус

В Красноярске не планируют внедрять платные тесты на коронавирус

19 Марта 2020 г.
Но диагностику расширят
Новости Красноярска: Краевые трассы готовят к весеннему паводку

Краевые трассы готовят к весеннему паводку

19 Марта 2020 г.
Названые самые опасные участки
Новости компаний
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

17 Марта 2020 г.
Кресло может занять Роман Тютюник
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости Красноярска: Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

17 Марта 2020 г.
Семерых сотрудников ГИБДД и одного полицейского задержали за взятки от перевозчиков - за деньги правоохранители ...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19