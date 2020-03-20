Троллейбусное движение по ул. Копылова возобновят до конца весны

Городские власти планируют возобновить троллейбусное движение по ул. Копылова в ближайшие месяцы. Сейчас рабочие производят монтаж магистральной сети, необходимой для электротранспорта. По ул. Копылова будет курсировать троллейбус №15. Точная дата запуска маршрута пока не утверждена.

«Магистральный троллейбус под номером №15 будет ходить по маршруту «Ветлужанка – «РУСАЛ» через ул. Копылова. Сейчас там как раз натягивают контактную сеть. Планируется, что он заработает до конца весны», – сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Красноярска.

Напомним, троллейбусное движение по ул. Копылова было закрыто из-за строительства Николаевского проспекта. Маршруты №№4 и 13 временно перенесли на пр. Свободный, а №15 временно сняли с линии.