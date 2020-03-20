В Красноярск идет потепление

Синоптики прогнозируют в Красноярске потепление в конце недели. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 20 марта, в городе ожидается мокрый снег и юго-западный ветер с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +2…+4°С.

В ночь на субботу, 21 марта, температура опустится до 0°С, в светлое время суток термометры покажут +6°С, осадки сохранятся.

В воскресенье в ночные часы в Красноярске также ожидается около 0°С. Днем солнце прогреет воздух до +11°С, возможен небольшой дождь.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, следующая неделя в городе начнется с резкого похолодания.