В Красноярске проконтролировали стройку аквапарка

В Красноярске на пересечении ул. 9 Мая и Шахтеров продолжается строительство крупнейшего за Уралом аквапарка. Процесс идет по плану - на площадке забиты сваи, а работами в две смены занимается бригада из 50 человек. Инспекцию провел глава города Сергей Еремин.

По словам подрядчика, аквапарк планируется сдать в 2022 году, а полностью водный комплекс с саунами и бассейнами будет готов к 2024-му. На объекте установят самые современные горки и аттракционы. Темпы строительства устраивают городские власти.

«Довольно много мы посмотрели аквапарков и по миру, и по России. Считаю, что выбрали самый оптимальный набор горок, которые пользуются спросом у посетителей. Но аквапарк – это не только горки, это отдых, большое количество разнообразного питания, анимации, развлечений для детей, – сказал генеральный директор компании-инвестора Равиль Гайнутдинов.

Напомним, для аквапарка придумали название «Экватория». Он сможет принимать 2800 человек в сутки. Общая площадь здания составит 77 тысяч «квадратов». Всего в комплексе будет 15 горок высотой от 16 до 19 метров.