В Красноярске не планируют внедрять платные тесты на коронавирус

В Красноярском крае в ближайшее время не появится возможность по выявлению коронавируса в частных лабораториях. Об этом на заседании краевого парламента сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев.

Тем не менее, медики собираются расширить диагностику вируса COVID-19. Сейчас тесты на инфекцию отправляют в Новосибирск, где вирусологи ставят диагноз за 48 часов. Именно такие исследования подтвердили наличие коронавируса у жителя Красноярска. Ранее в СМИ появилась информация, что компания «Инвитро» начнет проводить платные тесты на коронавирусную инфекцию. Официальные ведомства России эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, 19 марта от новой болезни умерла первая россиянка. В Москве скончалась 79-летняя женщина с целым рядом хронических заболеваний. По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, особо внимательным сейчас нужно быть людям, имеющим астму, онкологию, заболевания, связанные с угнетением иммунной системы.