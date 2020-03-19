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В Красноярске не планируют внедрять платные тесты на коронавирус

Главная Общество
Красноярск
16:17 19 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае в ближайшее время не появится возможность по выявлению коронавируса в частных лабораториях. Об этом на заседании краевого парламента сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев. 

Тем не менее, медики собираются расширить диагностику вируса COVID-19. Сейчас тесты на инфекцию отправляют в Новосибирск, где вирусологи ставят диагноз за 48 часов. Именно такие исследования подтвердили наличие коронавируса у жителя Красноярска. Ранее в СМИ появилась информация, что компания «Инвитро» начнет проводить платные тесты на коронавирусную инфекцию. Официальные ведомства России эту информацию пока не прокомментировали. 

Напомним, 19 марта от новой болезни умерла первая россиянка. В Москве скончалась 79-летняя женщина с целым рядом хронических заболеваний. По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, особо внимательным сейчас нужно быть людям, имеющим астму, онкологию, заболевания, связанные с угнетением иммунной системы.

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