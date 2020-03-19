Краевые трассы готовят к весеннему паводку

Федеральные трассы Красноярского края, Хакасии и Тывы готовят к предстоящим весенним паводкам. Дорожники рассказали, какие именно участки наиболее подвержены подтоплению.

Так, чаще всего на трассе Р-255 «Сибирь» паводки наблюдаются в Боготольском, Березовском и Емельяновском районах. Также специалисты ежедневно наблюдают за рекой Пойма, которая время от времени выходит из берегов.

«На трассе Р-257 «Енисей» потенциально опасные участки расположены в Боградском районе Хакасии, Минусинском и Ермаковском районах Красноярского края. Существует риск резкого поднятия уровня воды в реках Пашенка, Оя и Лугавка, а также в ручьях Черемуховый, Лиственный и Пашенов ключ. В Тыве под особым контролем находятся мосты через реки Туран, Уюк, Сесерлиг, Торгалык и ручей Бай-Булун, а также более десятка участков трассы», - сообщила пресс-секретарь управления дорог «Енисей» Юлия Кравченко.

Сейчас дорожники убирают снег с трасс и обочин, а также делают прорези во льду под мостами. В любой момент к ЧС готовы более 150 единиц техники.