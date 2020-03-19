Дороги во дворах Красноярска обещают привести в порядок

50 млн рублей выделено на ремонт дворовых проездов в Красноярске в этом году. На эти средства планируется привести в порядок полсотни объектов. Такие данные приводят в мэрии.

Подрядчики, которых выберут в ближайшее время, заменят бордюры во дворах, восстановят асфальт, обновят разметку и знаки. Следить за работой дорожников будут специалисты мэрии и общественные контролеры.

«Ремонт начнут как только позволит погода. Графики выполнения работ на проездах будут согласованы с графиками ремонта сетей и дорог», - заявили в городской администрации.

Городские власти уже опубликовали список дворов, подлежащих ремонту. Работы проведут во всех районах Красноярска. Например, в Кировском запланирован ремонт территорий по ул. Корнетова, 2-4, ул. Академкиа Вавилова, 48 - ул. Затонская, 7Б, пер. Якорный, 1-3 и других.

Напомним, в этом сезоне в Красноярске отремонтируют 8 участков городских магистралей, благоустроят 20 общественных пространств и 56 дворов.

Фото: krasnoyarskrf