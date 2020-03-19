19 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дороги во дворах Красноярска обещают привести в порядок

Главная Общество
Красноярск
13:48 19 Марта 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

50 млн рублей выделено на ремонт дворовых проездов в Красноярске в этом году. На эти средства планируется привести в порядок полсотни объектов. Такие данные приводят в мэрии. 

Подрядчики, которых выберут в ближайшее время, заменят бордюры во дворах, восстановят асфальт, обновят разметку и знаки. Следить за работой дорожников будут специалисты мэрии и общественные контролеры. 

«Ремонт начнут как только позволит погода. Графики выполнения работ на проездах будут согласованы с графиками ремонта сетей и дорог», - заявили в городской администрации. 

Городские власти уже опубликовали список дворов, подлежащих ремонту. Работы проведут во всех районах Красноярска. Например, в Кировском запланирован ремонт территорий по ул. Корнетова, 2-4, ул. Академкиа Вавилова, 48 - ул. Затонская, 7Б, пер. Якорный, 1-3 и других. 

Напомним, в этом сезоне в Красноярске отремонтируют 8 участков городских магистралей, благоустроят 20 общественных пространств и 56 дворов.

Фото: krasnoyarskrf

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые трассы готовят к весеннему паводку

Краевые трассы готовят к весеннему паводку

19 Марта 2020 г.
Названые самые опасные участки
Новости Красноярска: «Ергаки» в Красноярском крае уходят на карантин

«Ергаки» в Красноярском крае уходят на карантин

19 Марта 2020 г.
Закрывается популярный визит-центр
Новости Красноярска: В краевой больнице нет пациентов с коронавирусом

В краевой больнице нет пациентов с коронавирусом

19 Марта 2020 г.
Пока официально заражен только один человек
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

19 Марта 2020 г.
Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи
Новости Красноярска: В Красноярске открыт набор гидов-инструкторов для работы летом

В Красноярске открыт набор гидов-инструкторов для работы летом

19 Марта 2020 г.
Есть ограничение по возрасту – от 18 до 35 лет
Новости Красноярска: В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

19 Марта 2020 г.
Организации предстоит «наполнить общественные пространства жизнью»
Новости компаний
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

17 Марта 2020 г.
Семерых сотрудников ГИБДД и одного полицейского задержали за взятки от перевозчиков - за деньги правоохранители ...
Новости Красноярска: Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

17 Марта 2020 г.
Кресло может занять Роман Тютюник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19