«Ергаки» в Красноярском крае уходят на карантин

Природный парк «Ергаки» вслед за «Столбами» объявил карантин из-за коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе заказника.

«Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в природном парке «Ергаки» временно закрыт визит-центр. Он расположен на 614 км федеральной автотрассы Р-257 «Енисей»», - пояснили в нацпарке.

Центр в «Ергаках» работал круглый год - туристы регистрировались там перед большими походами, а также могли заказать экскурсию и посмотреть фильм о природном парке. Теперь же экстремалам советуют в случае ЧП обращаться к дежурному администратору визит-центра или по телефону: 8-902-013-79-25.

Напомним, в нацпарке «Столбы» из-за коронавируса введен карантин. С 18 марта для посетителей закрыты туристический и сервисный центры. При этом гулять по заповедной территории пока разрешено.

Фото: ergaki-park.ru