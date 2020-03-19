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«Ергаки» в Красноярском крае уходят на карантин

Главная Общество
Красноярск
12:20 19 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Природный парк «Ергаки» вслед за «Столбами» объявил карантин из-за коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе заказника. 

«Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в природном парке «Ергаки» временно закрыт визит-центр. Он расположен на 614 км федеральной автотрассы Р-257 «Енисей»», - пояснили в нацпарке. 

Центр в «Ергаках» работал круглый год - туристы регистрировались там перед большими походами, а также могли заказать экскурсию и посмотреть фильм о природном парке. Теперь же экстремалам советуют в случае ЧП обращаться к дежурному администратору визит-центра или по телефону: 8-902-013-79-25.

Напомним, в нацпарке «Столбы» из-за коронавируса введен карантин. С 18 марта для посетителей закрыты туристический и сервисный центры. При этом гулять по заповедной территории пока разрешено.

Фото: ergaki-park.ru

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