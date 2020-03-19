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В краевой больнице нет пациентов с коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
11:33 19 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный врач Красноярской краевой клинической больницы обратился к горожанам, обеспокоенным вспышкой коронавируса. Егор Корчагин заявил, что в учреждении нет зараженных пациентов. У 47 человек при этом стоит диагноз пневмония - ситуация является «штатной на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа». 

«Наша больница является базовой для лечения пациентов с тяжелыми пневмониями, большая доля из которых имеет вирусно-бактериальное происхождение. При этом начало такой пневмонии, как правило, вызывается поражением легочной ткани пациентов вирусом гриппа. Ежегодно мы лечим более 700 пациентов с пневмониями, из которых 30% имеют тяжелое течение», - сказал врач. 

Медик сообщил, что специалисты обследуют каждого поступившего пациента на наличие нового вируса. Для этого у красноярцев берут анализы. 

Напомним, в городе официально зарегистрирован только один человек с коронавирусом. Он находится в изолированном блоке БСМП. В скором времени диагноз может подтвердиться еще у троих. 

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому находятся 510 красноярцев. 

Фото: сайт министерства здравоохранения

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