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Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
10:34 19 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевое управление Роспотребнадзора приводит данные по гриппу и коронавирусу. Эксперты рассказали, чем отличаются два этих заболевания - в социальных сетях неизвестный вирус часто сравнивают с обычной простудой. Несмотря на то, что обе болезни являются респираторными, между ними есть разница.

По словам специалистов, COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходные симптомы, могут по-разному влиять на человека и передаются при контакте с заболевшим. Поэтому медики советуют и в том, и в другом случае соблюдать гигиену рук. 

Но главным отличием гриппа и коронавируса является скорость передачи. 

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19», - объяснили специалисты. 

Кроме того, коронавирусом с большей вероятностью можно заразиться повторно. Грипп при этом в основном затрагивает детей, а новый вирус - взрослых и пожилых. 

«Смертность от COVID-19, по-видимому, выше, чем от гриппа, особенно от сезонного. Хотя для полного понимания истинных масштабов потребуется некоторое время», - пояснили в ведомстве. 

В Роспотребнадзоре добавили, что в мире пока нет вакцины от коронавируса, ученые усердно над этим работают. Защититься от сезонного гриппа можно с помощью прививки. 

Фото: Микробиологическая лаборатория

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