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Не упустите возможность приобрести квартиру со скидкой в ЖК «Слобода Весны»

Главная Общество
Красноярск
08:24 19 Марта 2020
недвижимость, квартиры, жилье, акция, строительство
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На что вы обращаете внимание, когда выбираете квартиру для своей семьи? Просторная планировка,  безопасность, удобное расположение, детская площадка, подземный паркинг, торговые и спортивные центры рядом?

Все это готов вам предложить застройщик АО «Сибагропромстрой»!

В рамках акции «Счастливая семья» ЖК «Слобода Весны» по адресу ул. Алексеева 46 не упустите возможность приобрести квартиру со скидкой! В акции участвуют 2х комнатные (от 45, 62 квадратов) и 3х комнатные (от 74 квадратов).

ЖК "Слобода весны" - современное жилье с качественной получистовой отделкой,  которая оптимальна как по цене, так и по степени готовности. Вашей семье остается только наклеить обои и положить ламинат на свой вкус. Стоит отметить, что квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна. Рядом с домом уже ведутся работы по постройке нового детского сада.

А как бесплатно увеличить площадь квартиры? Получить кладовую в подарок! Теперь гардеробная будет действительно хранилищем для вашей одежды, а балкон может стать отличной релакс-зоной, спортивное снаряжение, инвентарь для отдыха, инструменты будут храниться в правильном месте!

Проживая в комплексе, вы сможете оказаться в центре города уже через 10 минут и никогда не опаздывать на деловые встречи! Спортивный центр рядом с домом позволит всегда оставаться в форме и приведет к спортивным победам!

Если Вы устали искать место возле дома, чтобы поставить машину и Вы беспокоитесь о ее сохранности- самое время приобрести парковочное место по адресу: ул. Батурина 30а. Вы получаете комфорт и безопасность для Вашего автомобиля с выгодой до 227 тысяч рублей!*

Подробности: 7(391)200-200-5, ул. Авиаторов, 19.

* Сроки акции: 27.09.2019-31.05.2020

АО«Сибагропромстрой»
Проектная декларация на  www.saps.ru

Фото: АО «Сибагропромстрой»
По материалам АО «Сибагропромстрой»

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