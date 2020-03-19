В Красноярске открыт набор гидов-инструкторов для работы летом

Центр путешественников объявил набор гидов-инструкторов для работы в проекте «Лето в Красноярске». Во время каникул для школьников в городе будут организованы бесплатные экскурсии, походы, квесты и мастер-классы. Гидам предстоит работать с подростками и проводить для них игры и занятия. Для будущих инструкторов есть возрастное ограничение - от 18 до 35 лет.

«Мы ждем кандидатов, умеющих работать в команде. Во время прохождения программы подготовки каждый научится разрабатывать экскурсионные мероприятия для подростков, придумывать и проводить игры и квесты. Обучение будет проходить 2-3 раза в неделю, вечером в будни и днем в выходные дни. По окончанию обучения все участники получат сертификаты. Принимать на работу будут по итогам тестирования и собеседования», - рассказала руководитель проекта Анастасия Кочерова.

Для участия в проекте, необходимо зарегистрироваться и прийти на организационное собрание 3 апреля в 18:30 в «Центр путешественников» на ул. Карла Маркса, 49.