В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

В Красноярске создают новую организацию для управления парками и скверами. Деятельность муниципального учреждения «Красноярский городской парк» будет координировать главное управление культуры.

В задачи нового оператора входит содержание городских пространств. Также организации предстоит «наполнить парки и скверы жизнью».

Первыми объектами, которые начнет курировать новый парковый оператор, станут обновленные набережные левого и правого берегов, а также парк «Покровский» на Караульной горе.

Ответственным за инфраструктуру и развлечения на острове Татышев останется МАУ «Центр реализации социальных проектов».

Фото: vk.com/krashiking