В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

В Красноярске создают новую организацию для управления парками и скверами. Деятельность муниципального учреждения «Красноярский городской парк» будет координировать главное управление культуры.
В задачи нового оператора входит содержание городских пространств. Также организации предстоит «наполнить парки и скверы жизнью».
Первыми объектами, которые начнет курировать новый парковый оператор, станут обновленные набережные левого и правого берегов, а также парк «Покровский» на Караульной горе.
Ответственным за инфраструктуру и развлечения на острове Татышев останется МАУ «Центр реализации социальных проектов».
Фото: vk.com/krashiking