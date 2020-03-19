19 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

Главная Общество
Красноярск
09:15 19 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске создают новую организацию для управления парками и скверами. Деятельность муниципального учреждения «Красноярский городской парк» будет координировать главное управление культуры.

В задачи нового оператора входит содержание городских пространств. Также организации предстоит «наполнить парки и скверы жизнью».

Первыми объектами, которые начнет курировать новый парковый оператор, станут обновленные набережные левого и правого берегов, а также парк «Покровский» на Караульной горе.

Ответственным за инфраструктуру и развлечения на острове Татышев останется МАУ «Центр реализации социальных проектов».

Фото: vk.com/krashiking

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

19 Марта 2020 г.
Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи
Новости Красноярска: В Красноярске открыт набор гидов-инструкторов для работы летом

В Красноярске открыт набор гидов-инструкторов для работы летом

19 Марта 2020 г.
Есть ограничение по возрасту – от 18 до 35 лет
Новости Красноярска: В БСМП объявлен карантин

В БСМП объявлен карантин

19 Марта 2020 г.
Красноярцам запрещено посещать пациентов стационара и реанимации
Новости Красноярска: Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены

Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены

19 Марта 2020 г.
Запрет продлится до 20 апреля
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся «Сады памяти»

В Красноярском крае появятся «Сады памяти»

18 Марта 2020 г.
Регион присоединится к акции
Новости Красноярска: Что нам стоит дом настроить?

Что нам стоит дом настроить?

18 Марта 2020 г.
Зимы в последнее время в Сибири непредсказуемы
Новости компаний
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

17 Марта 2020 г.
Об этом руководство сообщило в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19