В БСМП объявлен карантин

В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Карповича объявлен карантин. Это значит, что пациентам запрещено покидать отделения, а родственникам их навещать. Причиной карантина называют подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Оставить больным передачи родственники могут в центральном холле с 8:00 до 16:00.

«Родственников и пациентов просим отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать режим», – сообщили в больнице.

Напомним, именно в БСМП в изолированном боксе находится первый красноярец, у которого официально диагностирован коронавирус. Еще трое ждут лабораторных подтверждений наличия или отсутствия болезни.