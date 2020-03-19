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В БСМП объявлен карантин

Главная Общество
Красноярск
08:55 19 Марта 2020
общество, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Карповича объявлен карантин. Это значит, что пациентам запрещено покидать отделения, а родственникам их навещать. Причиной карантина называют подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Оставить больным передачи родственники могут в центральном холле с 8:00 до 16:00. 

«Родственников и пациентов просим отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать режим», – сообщили в больнице. 

Напомним, именно в БСМП в изолированном боксе находится первый красноярец, у которого официально диагностирован коронавирус. Еще трое ждут лабораторных подтверждений наличия или отсутствия болезни.

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