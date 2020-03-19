Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены

Чартерные рейсы во Вьетнам закрыты. Еще накануне красноярские турагентства продавали путевки на курорты в Камрань и остров Фукуок, но теперь туристам предлагают либо перебронировать билеты на Таиланд, либо вернуть деньги. Причина – введение властями Вьетнама обязательного двухнедельного карантина для иностранных граждан с 18 марта. Например, московские туристы узнали об этом решение уже в воздухе, направляясь на отдых.

«Авиакомпания AZUR air разработала ряд мер, позволяющих либо вернуть туристов на родину, либо перенаправить самолет в другую страну. Стратегический партнер авиакомпании туроператор ANEX Tour, заказчик данного рейса, предложил согласовать с пассажирами перелет в Таиланд (о. Пхукет), гарантировав при этом сохранение всех условий отдыха, оплаченные туристами для Вьетнама. Такой вариант развития событий был озвучен пассажирам рейса ZF 7747 и был встречен одобрением и согласием туристов. Спустя 1,5 часа рейс благополучно прибыл в аэропорт Пхукета», - рассказала «Вестнику АТОР» директор по связям с общественностью авиакомпании AZUR air Анастасия Дюмулен.

Пока чартеры из Красноярска во Вьетнам отменены до 20 апреля. Ранее из-за коронавируса был отменен прямой рейс из краевого центра на Гоа.