19 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены

Главная Общество
Красноярск
08:30 19 Марта 2020
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Чартерные рейсы во Вьетнам закрыты. Еще накануне красноярские турагентства продавали путевки на курорты в Камрань и остров Фукуок, но теперь туристам предлагают либо перебронировать билеты на Таиланд, либо вернуть деньги. Причина – введение властями Вьетнама обязательного двухнедельного карантина для иностранных граждан с 18 марта. Например, московские туристы узнали об этом решение уже в воздухе, направляясь на отдых.

«Авиакомпания AZUR air разработала ряд мер, позволяющих либо вернуть туристов на родину, либо перенаправить самолет в другую страну. Стратегический партнер авиакомпании туроператор ANEX Tour, заказчик данного рейса, предложил согласовать с пассажирами перелет в Таиланд (о. Пхукет), гарантировав при этом сохранение всех условий отдыха, оплаченные туристами для Вьетнама. Такой вариант развития событий был озвучен пассажирам рейса ZF 7747 и был встречен одобрением и согласием туристов. Спустя 1,5 часа рейс благополучно прибыл в аэропорт Пхукета», - рассказала «Вестнику АТОР» директор по связям с общественностью авиакомпании AZUR air Анастасия Дюмулен.

Пока чартеры из Красноярска во Вьетнам отменены до 20 апреля. Ранее из-за коронавируса был отменен прямой рейс из краевого центра на Гоа.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

В Красноярске создадут новую структуру для управления парками и скверами

19 Марта 2020 г.
Организации предстоит «наполнить общественные пространства жизнью»
Новости Красноярска: В БСМП объявлен карантин

В БСМП объявлен карантин

19 Марта 2020 г.
Красноярцам запрещено посещать пациентов стационара и реанимации
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся «Сады памяти»

В Красноярском крае появятся «Сады памяти»

18 Марта 2020 г.
Регион присоединится к акции
Новости Красноярска: Что нам стоит дом настроить?

Что нам стоит дом настроить?

18 Марта 2020 г.
Зимы в последнее время в Сибири непредсказуемы
Новости Красноярска: Красноярка застряла в Казахстане из-за вспышки коронавируса

Красноярка застряла в Казахстане из-за вспышки коронавируса

18 Марта 2020 г.
Она не может покинуть страну из-за отмененного рейса и просит решить проблему
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости компаний
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: Еще трое красноярцев могли подхватить коронавирус

Еще трое красноярцев могли подхватить коронавирус

18 Марта 2020 г.
Вероятность высокая, заявил губернатор
Новости Красноярска: В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом

В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом

16 Марта 2020 г.
Турист прилетел из Австрии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19