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В Красноярском крае появятся «Сады памяти»

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Красноярск
16:41 18 Марта 2020
общество, красноярск, акция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край присоединится ко всероссийской акции по созданию «Садов памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в России планируется высадить 27 млн деревьев. Сибирскому региону достанутся более 50 тысяч саженцев, рассказали в краевом правительстве. 

Инициатива по созданию садов принадлежит «Волонтерам Победы» и Фонду памяти полководцев Победы. Акция стартует в Севастополе. Очередь Красноярского края наступит позже, когда в регионе установится теплая погода. Деревья в память о погибших высадят в 43 районах региона. Это будут породы, лучше всего приживающиеся в климатических условиях Сибири: сосна, кедр, ель, береза, акация, рябина и калина.  

Цель акции - не просто сплотить людей, но и оставить вечный памятник в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы уверены, что место под деревья найдется в каждом регионе России. 

«Мы хотим, чтобы это была не просто акция. Потому что речь идет о нашей истории, о нашей Родине. И призываем объединиться тех, для кого это действительно имеет значение», – подчеркнула организатор Ольга Амельченкова.

Отметим, что присоединиться к высадке насаждений может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт акции и оставить там заявку на участие. В краевом правительстве добавили, что точки для будущих садов еще будут дополняться.  

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