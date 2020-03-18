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Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме

Главная Общество
Красноярск
13:29 18 Марта 2020
вуз, обучение, образование, мероприятия, университет
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией наше самое масштабное мероприятие для абитуриентов — Дни открытых дверей СФУ «Город абитуриента» — для вашего удобства будет проходить в онлайн-формате: с 17 по 27 марта 2020 года мы будем знакомить с институтами СФУ, их представителями, программами и направлениями подготовки.

Вся информация будет доступна в официальном аккаунте инстаграма для абитуриентов @dovuz.sfu и в группе ВК.

В онлайн-режиме будем общаться с ответственным секретарем приёмной комиссии и студентами СФУ. Также будут проведены прямые эфиры с директорами и ответственными лицами институтов, в рамках которых абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы. Завершится цикл публикаций прямым эфиром с ответственным секретарём приёмной комиссии СФУ Романом Вагановым 27 марта, в 16:00 (возможны изменения по времени проведения, следите за информацией в ВК и Инстаграме).

Зарегистрировавшись, вы также будете получать всю актуальную информацию, после завершения мероприятия мы направим все материалы на почту, указанную при регистрации.

Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме

По материалам пресс-службы СФУ
Фото: Instagram-аккаунт @dovuz.sfu

В статье упоминаются:
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