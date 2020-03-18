18 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярка застряла в Казахстане из-за вспышки коронавируса

Главная Общество
Красноярск
12:47 18 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жительница Красноярска не может уехать из Казахстана из-за вспышки коронавируса в мире. Авиакомпания S7 отменила рейс в Россию, а альтернативных путей девушке не предложили. Накануне также было принято решение о временном прекращении автобусных маршрутов из Казахстана. О проблеме написал в социальных сетях краевой парламентарий Александр Глисков. 

Красноярка рассказала, как оказалась в соседней стране и почему сейчас не может выехать в Россию. Она прилетела к своей бабушке в Казахстан 3 марта. Обратный рейс был запланирован на 19 число, но авиакомпания отменила вылет. 

«Никакой информации нет. Российское посольство просто ушло на каникулы-карантин. Я и бабушку-инвалида теперь оставить не могу, потому что ее квартиру уже продали и готовы были ехать», - пожаловалась красноярка. 

Отметим, что проблема с эвакуацией граждан из других стран сейчас как никогда актуальна. Авиакомпании часто отменяют рейсы, а Россия с сегодняшнего дня закрыла границы для иностранцев. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости Красноярска: Красноярцы массово нарушают правила парковки в центре

Красноярцы массово нарушают правила парковки в центре

18 Марта 2020 г.
Рейд ГИБДД завершился эвакуацией полсотни машин
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличили квоты на МРТ

В Красноярском крае увеличили квоты на МРТ

18 Марта 2020 г.
Дорогостоящие процедуры будут бесплатными
Новости Красноярска: В Красноярске изменят схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза»

В Красноярске изменят схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза»

18 Марта 2020 г.
Выезд с парковки на ул. Весны запретят
Новости Красноярска: Нацпарк «Столбы» вводит карантин

Нацпарк «Столбы» вводит карантин

18 Марта 2020 г.
Закрыты туристический и сервисный центры
Новости Красноярска: Детсады в Красноярске продолжат работать

Детсады в Красноярске продолжат работать

18 Марта 2020 г.
Такое решение приняли власти
Новости компаний
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

17 Марта 2020 г.
Деньги за билеты обещают вернуть
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о правилах самоизоляции при подозрении на коронавирус

Красноярцам рассказали о правилах самоизоляции при подозрении на коронавирус

17 Марта 2020 г.
Нельзя выходить из дома даже на короткий срок
Новости Красноярска: В Свердловском районе появится гостиница с ресторанами и кафе

В Свердловском районе появится гостиница с ресторанами и кафе

17 Марта 2020 г.
Мэрия предлагает участок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19