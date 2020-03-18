Красноярка застряла в Казахстане из-за вспышки коронавируса

Жительница Красноярска не может уехать из Казахстана из-за вспышки коронавируса в мире. Авиакомпания S7 отменила рейс в Россию, а альтернативных путей девушке не предложили. Накануне также было принято решение о временном прекращении автобусных маршрутов из Казахстана. О проблеме написал в социальных сетях краевой парламентарий Александр Глисков.

Красноярка рассказала, как оказалась в соседней стране и почему сейчас не может выехать в Россию. Она прилетела к своей бабушке в Казахстан 3 марта. Обратный рейс был запланирован на 19 число, но авиакомпания отменила вылет.

«Никакой информации нет. Российское посольство просто ушло на каникулы-карантин. Я и бабушку-инвалида теперь оставить не могу, потому что ее квартиру уже продали и готовы были ехать», - пожаловалась красноярка.

Отметим, что проблема с эвакуацией граждан из других стран сейчас как никогда актуальна. Авиакомпании часто отменяют рейсы, а Россия с сегодняшнего дня закрыла границы для иностранцев.