Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение из изолированной палаты БСМП. Мужчина рассказал о своем самочувствии и дал несколько советов для горожан.

«У меня все хорошо. Чувствую себя отлично, нет никаких симптомов вируса: насморка, кашля и так далее. Я под контролем врачей, они выполняют свою работу профессионально. Я прилетел из Европы и решил пройти обследование, чтобы не подвергать риску других людей. И вам советую делать тоже самое - вы можете быть здоровы, но при этом являться переносчиком вируса», - сказал заболевший.

Красноярец пообещал и дальше рассказывать всем о своем самочувствии.

Напомним, накануне тест, проведенный в Новосибирске, показал, что первый житель краевого центра заразился коронавирусом. Мужчину немедленно поместили в изолированный блок, где он находится под наблюдением специалистов. Известно, что красноярец прилетел из Австрии.

Фото: БСМП