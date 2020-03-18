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Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Главная Общество
Красноярск
12:12 18 Марта 2020
вирус, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение из изолированной палаты БСМП. Мужчина рассказал о своем самочувствии и дал несколько советов для горожан. 

«У меня все хорошо. Чувствую себя отлично, нет никаких симптомов вируса: насморка, кашля и так далее. Я под контролем врачей, они выполняют свою работу профессионально. Я прилетел из Европы и решил пройти обследование, чтобы не подвергать риску других людей. И вам советую делать тоже самое - вы можете быть здоровы, но при этом являться переносчиком вируса», - сказал заболевший. 

Красноярец пообещал и дальше рассказывать всем о своем самочувствии. 

Напомним, накануне тест, проведенный в Новосибирске, показал, что первый житель краевого центра заразился коронавирусом. Мужчину немедленно поместили в изолированный блок, где он находится под наблюдением специалистов. Известно, что красноярец прилетел из Австрии. 

Фото: БСМП

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