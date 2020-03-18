18 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы массово нарушают правила парковки в центре

Главная Общество
Красноярск
11:41 18 Марта 2020
общество, красноярск, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Сотрудники ГИБДД опубликовали итоги рейда в центре Красноярска. За несколько часов полицейские эвакуировали на спецстоянку более полусотни машин - водители массово нарушали правила парковки и остановки.

Некоторым автомобилистам выписывали штрафы на месте, остальные транспортные средства погружали на эвакуаторы. 

«Неправильно припаркованный транспорт затрудняет движение специального и общественного транспорта, ведет к загруженности улично-дорожной сети, снижает видимость пешеходов при переходе через проезжую часть», - пояснили в ведомстве. 

В ГИБДД отметили, что такие рейды будут проводиться часто. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличили квоты на МРТ

В Красноярском крае увеличили квоты на МРТ

18 Марта 2020 г.
Дорогостоящие процедуры будут бесплатными
Новости Красноярска: В Красноярске изменят схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза»

В Красноярске изменят схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза»

18 Марта 2020 г.
Выезд с парковки на ул. Весны запретят
Новости Красноярска: Нацпарк «Столбы» вводит карантин

Нацпарк «Столбы» вводит карантин

18 Марта 2020 г.
Закрыты туристический и сервисный центры
Новости Красноярска: Детсады в Красноярске продолжат работать

Детсады в Красноярске продолжат работать

18 Марта 2020 г.
Такое решение приняли власти
Новости Красноярска: В Ачинске директоров компаний обязали ежедневно измерять сотрудникам температуру

В Ачинске директоров компаний обязали ежедневно измерять сотрудникам температуру

18 Марта 2020 г.
Вводятся меры по предупреждению распространения коронавируса
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

17 Марта 2020 г.
Деньги за билеты обещают вернуть
Новости Красноярска: Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

16 Марта 2020 г.
Она выйдут на учебу 1 апреля
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19