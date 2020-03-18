Красноярцы массово нарушают правила парковки в центре

Сотрудники ГИБДД опубликовали итоги рейда в центре Красноярска. За несколько часов полицейские эвакуировали на спецстоянку более полусотни машин - водители массово нарушали правила парковки и остановки.

Некоторым автомобилистам выписывали штрафы на месте, остальные транспортные средства погружали на эвакуаторы.

«Неправильно припаркованный транспорт затрудняет движение специального и общественного транспорта, ведет к загруженности улично-дорожной сети, снижает видимость пешеходов при переходе через проезжую часть», - пояснили в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что такие рейды будут проводиться часто.