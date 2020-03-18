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В Красноярском крае увеличили квоты на МРТ

Главная Общество
Красноярск
11:18 18 Марта 2020
общество, красноярск, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярского края на заседании правительства приняли дополнительные решения в сфере здравоохранения. В регионе увеличили число посещений для проведения диспансеризации, а также сделали дорогостоящую процедуру МРТ более доступной. В крае изменены нормативы финансового обеспечения исследований - они будут бесплатными для людей. 

Кроме того, власти утвердили порядок работы мобильных бригад при оказании медицинской помощи жителям старше 65 лет. Бригады врачей будут обслуживать населенные пункты в радиусе 70 км от районных центров. Работа проводится на основании личных обращений граждан либо по информации из медучреждений.

На заседании также приняты решения, которые касаются и других сфер. Власти заключили контракты на строительство моста через Енисей у поселка Высокогорский.

«В краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы» предусмотрены средства на 2023 год в размере 3 млрд рублей (в том числе 1,6 млрд рублей из федерального бюджета). По 220 млн рублей ежегодно (2020-2022 годы) добавлено из федерального бюджета на автоматизацию процессов управления дорожным хозяйством в городских агломерациях», - пояснили в правительстве. 

Напомним, строительство самого северного моста через Енисей под Лесосибирском обойдется в 8,3 млрд рублей. Работы начнутся в этом году. 

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