В Красноярске изменят схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза»

В администрации предупредили водителей об изменении схемы движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза». С 5 апреля выезд с парковки торгового центра на ул. Весны запретят. Такое решение принято для безопасности участников дорожного движения.

«Мониторинг показал, что выезжающие на ул. Весны автомобили создают «конфликтную точку», часто являются угрозой ДТП и затрудняют движение по этой магистральной дороге», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, выезжать с парковки торгового центра можно будет только в сторону ул. Взлетная. На стоянке установят дорожные знаки «Въезд запрещен».