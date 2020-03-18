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В Красноярске изменят схему движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза»

Главная Общество
Красноярск
10:25 18 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации предупредили водителей об изменении схемы движения в районе ТЦ «Взлетка Плаза». С 5 апреля выезд с парковки торгового центра на ул. Весны запретят. Такое решение принято для безопасности участников дорожного движения.

«Мониторинг показал, что выезжающие на ул. Весны автомобили создают «конфликтную точку», часто являются угрозой ДТП и затрудняют движение по этой магистральной дороге», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, выезжать с парковки торгового центра можно будет только в сторону ул. Взлетная. На стоянке установят дорожные знаки «Въезд запрещен».

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