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Нацпарк «Столбы» вводит карантин

Главная Общество
Красноярск
10:00 18 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В национальном парке «Столбы» из-за коронавируса введен карантин. С 18 марта для посетителей закрыты туристический и сервисный центры. При этом гулять по заповедной территории пока разрешено.

«Данная мера вынужденная, принята в связи с указом губернатора Красноярского края Александра Усса и рекомендациями управления Роспотребнадзора. Просим отнестись с пониманием и учитывать эту информацию при посещении территории национального парка. О возобновлении работы центров будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе «Столбов».

Визит-центры в эко-парке «Гремячая грива» в Октябрьском районе города пока открыты. Однако посетителей призывают соблюдать рекомендованные правила профилактики и больше времени проводить на свежем воздухе, а не в визит-центрах.

Напомним, что в Красноярске один заболевший коронавирусом. Мужчина находится под наблюдением медиков, с болезнью он вернулся из Австрии.

Фото: «Столбы»

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