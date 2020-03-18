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Детсады в Красноярске продолжат работать

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Красноярск
09:37 18 Марта 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Детские сады в Красноярске будут продолжать работать. Краевые власти решили не закрывать дошкольные учреждения, чтобы не создавать трудности для родителей.

Напомним, в регионе принимаются особые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Школьники досрочно ушли на каникулы с 17 по 31 марта.
Так как в детсадах режим каникул не предусмотрен, воспитанники продолжат посещать группы. При этом в дошкольных учреждениях будут проводить дополнительную дезинфекцию, все выездные мероприятия отменят, а медики усилят контроль за состоянием воспитанников. 

«Краевой оперативный штаб ежедневно оценивает ситуацию и вырабатывает необходимые меры. Решение о прекращении работы детских садов также обсуждалось, оно будет принято в случае необходимости при дальнейшем изменении общей эпидемиологической обстановки в крае», - заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

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