Детсады в Красноярске продолжат работать

Детские сады в Красноярске будут продолжать работать. Краевые власти решили не закрывать дошкольные учреждения, чтобы не создавать трудности для родителей.
Напомним, в регионе принимаются особые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Школьники досрочно ушли на каникулы с 17 по 31 марта.
Так как в детсадах режим каникул не предусмотрен, воспитанники продолжат посещать группы. При этом в дошкольных учреждениях будут проводить дополнительную дезинфекцию, все выездные мероприятия отменят, а медики усилят контроль за состоянием воспитанников.
«Краевой оперативный штаб ежедневно оценивает ситуацию и вырабатывает необходимые меры. Решение о прекращении работы детских садов также обсуждалось, оно будет принято в случае необходимости при дальнейшем изменении общей эпидемиологической обстановки в крае», - заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.