Детсады в Красноярске продолжат работать

Детские сады в Красноярске будут продолжать работать. Краевые власти решили не закрывать дошкольные учреждения, чтобы не создавать трудности для родителей.

Напомним, в регионе принимаются особые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Школьники досрочно ушли на каникулы с 17 по 31 марта.

Так как в детсадах режим каникул не предусмотрен, воспитанники продолжат посещать группы. При этом в дошкольных учреждениях будут проводить дополнительную дезинфекцию, все выездные мероприятия отменят, а медики усилят контроль за состоянием воспитанников.