В Ачинске директоров компаний обязали ежедневно измерять сотрудникам температуру

Ачинск вводит меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, руководству городских организаций поручено ежедневно измерять сотрудникам температуру. Работников с признаками ОРВИ рекомендовано срочно направлять в больницу, а на рабочих местах регулярно проводить дезинфекцию. Соответствующее распоряжение подписал глава Ачинска.

Также городские власти предлагают организациям рассмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционную работу. От командировок за пределы Красноярского края на время необходимо отказаться.

Все спортивные и массовые мероприятия в Ачинске отменены или перенесены на срок после 31 марта.

В школах объявлены каникулы. Согласно распоряжению мэра, работодатели по заявлениям должны предоставить родителям школьников отпуск на время отмены занятий. В городе организуют работу волонтеров, которые будут помогать пожилым людям.