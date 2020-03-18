18 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске директоров компаний обязали ежедневно измерять сотрудникам температуру

Главная Общество
Красноярск
09:15 18 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ачинск вводит меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, руководству городских организаций поручено ежедневно измерять сотрудникам температуру. Работников с признаками ОРВИ рекомендовано срочно направлять в больницу, а на рабочих местах регулярно проводить дезинфекцию. Соответствующее распоряжение подписал глава Ачинска. 

Также городские власти предлагают организациям рассмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционную работу. От командировок за пределы Красноярского края на время необходимо отказаться.

Все спортивные и массовые мероприятия в Ачинске отменены или перенесены на срок после 31 марта.

В школах объявлены каникулы. Согласно распоряжению мэра, работодатели по заявлениям должны предоставить родителям школьников отпуск на время отмены занятий. В городе организуют работу волонтеров, которые будут помогать пожилым людям.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сохранится шквалистый ветер

В Красноярске сохранится шквалистый ветер

18 Марта 2020 г.
Порывы достигнут 23 м/с
Новости Красноярска: Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

17 Марта 2020 г.
Кресло может занять Роман Тютюник
Новости Красноярска: В труднодоступных районах края работает мобильная поликлиника

В труднодоступных районах края работает мобильная поликлиника

17 Марта 2020 г.
За прошедший месяц врачи посетили 10 населенных пунктов
Новости Красноярска: Режим ЧС в Мотыгино снят

Режим ЧС в Мотыгино снят

17 Марта 2020 г.
Организован производственный контроль качества воды
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк оберегает животных от коронавируса

Красноярский зоопарк оберегает животных от коронавируса

17 Марта 2020 г.
Закрыты экспозиции с экзотическими животными
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС стала лауреатом конкурса на лучшую социально ориентированную компанию

Богучанская ГЭС стала лауреатом конкурса на лучшую социально ориентированную компанию

17 Марта 2020 г.
Подведены итоги конкурса
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

17 Марта 2020 г.
Об этом руководство сообщило в социальных сетях
Новости Красноярска: Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

16 Марта 2020 г.
Она выйдут на учебу 1 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

В Красноярске из-за коронавируса отменяют все концерты и массовые мероприятия

17 Марта 2020 г.
Деньги за билеты обещают вернуть
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19