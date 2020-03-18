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В Красноярске сохранится шквалистый ветер

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Красноярск
08:55 18 Марта 2020
общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске усилится ветер. В среду, 18 марта, синоптики предупреждают о порывах в черте города до 23 м/с. В пригороде возможно штормовое предупреждение. 

«В центральных и южных районах Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 22-27 м/с», - прогнозируют в Среднесибирском УГМС.

Днем в Красноярске возможен небольшой дождь и мокрый снег, будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +3…+5°С.

Спасатели во время шквалистого ветра рекомендуют красноярцам по возможности оставаться дома или в офисе, держаться подальше от легких конструкций и деревьев, а также не парковать там машины. Кроме того, не стоит находиться возле зданий и линий электропередач.

Фото: province.ru

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