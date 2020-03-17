Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил кандидата на должность главного прокурора Красноярского края - кресло Михаила Савчина может занять 43-летний советник юстиции третьего класса Роман Тютюник. Он возглавляет прокуратуру Республики Калмыкия. Соответствующее письмо было направлено председателю Заксобрания Дмитрию Свиридову.

Нового руководителя краевого надзорного ведомства должен утвердить региональный парламент. Роман Тютюник родился в 1977 году в Тюменской области, служит в органах прокуратуры с 1999 года. Он начинал карьеру со следователя прокуратуры. В 2018-м возглавил ведомство в Калмыкии. Тютюник награжден знаком «Почетный работник прокуратуры РФ».

Напомним, бывший главный прокурор края Михаил Савчин подал рапорт об увольнении в феврале 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2012 года.

Фото: kalmprok.ru