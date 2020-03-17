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В труднодоступных районах края работает мобильная поликлиника

Главная Общество
Красноярск
17:20 17 Марта 2020
общество, здоровье, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В труднодоступных населенных пунктах Красноярского края работает мобильная поликлиника «Здоровье». Жители региона смогут пройти обследование, воспользоваться современными методами диагностики и лечения. Об этом рассказали в краевом правительстве. 

На этой неделе консультации проводятся в Большемуртинском районе. Пациенты смогут проверить здоровье у кардиологов, гериатров, а также врачей функциональной и УЗ-диагностики. 18 марта лечебный центр отправится в поселок Предивинск, где останется до конца недели.

Отметим, что мобильная поликлиника «Здоровье» создана в рамках нацпроекта по инициативе губернатора края Александра Усса. 

На сайте краевого Минздрава опубликовано расписание выездов врачей. Специалисты за месяц посетили более 10 поселков и проверили около 2 тысяч пациентов. 

«Специалисты мобильной поликлиники принимают жителей в участковых больницах, врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, по заявкам в территорию выезжают диагностические комплексы на базе грузовиков КАМАЗ, укомплектованные медицинским оборудованием, рассчитанные на прием до 150-200 пациентов в день», - добавили в Минздраве. 

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