В труднодоступных районах края работает мобильная поликлиника

В труднодоступных населенных пунктах Красноярского края работает мобильная поликлиника «Здоровье». Жители региона смогут пройти обследование, воспользоваться современными методами диагностики и лечения. Об этом рассказали в краевом правительстве.
На этой неделе консультации проводятся в Большемуртинском районе. Пациенты смогут проверить здоровье у кардиологов, гериатров, а также врачей функциональной и УЗ-диагностики. 18 марта лечебный центр отправится в поселок Предивинск, где останется до конца недели.
Отметим, что мобильная поликлиника «Здоровье» создана в рамках нацпроекта по инициативе губернатора края Александра Усса.
На сайте краевого Минздрава опубликовано расписание выездов врачей. Специалисты за месяц посетили более 10 поселков и проверили около 2 тысяч пациентов.
«Специалисты мобильной поликлиники принимают жителей в участковых больницах, врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, по заявкам в территорию выезжают диагностические комплексы на базе грузовиков КАМАЗ, укомплектованные медицинским оборудованием, рассчитанные на прием до 150-200 пациентов в день», - добавили в Минздраве.