В труднодоступных районах края работает мобильная поликлиника

В труднодоступных населенных пунктах Красноярского края работает мобильная поликлиника «Здоровье». Жители региона смогут пройти обследование, воспользоваться современными методами диагностики и лечения. Об этом рассказали в краевом правительстве.

На этой неделе консультации проводятся в Большемуртинском районе. Пациенты смогут проверить здоровье у кардиологов, гериатров, а также врачей функциональной и УЗ-диагностики. 18 марта лечебный центр отправится в поселок Предивинск, где останется до конца недели.

Отметим, что мобильная поликлиника «Здоровье» создана в рамках нацпроекта по инициативе губернатора края Александра Усса.

На сайте краевого Минздрава опубликовано расписание выездов врачей. Специалисты за месяц посетили более 10 поселков и проверили около 2 тысяч пациентов.