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Режим ЧС в Мотыгино снят

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Красноярск
15:37 17 Марта 2020
топливо и азс, нефть, авария, работа
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Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» сообщает об отмене функционирования режима «Чрезвычайная ситуация», связанного с разливом нефтепродуктов на нефтебазе в селе Рыбное. Такое решение приняла районная комиссия Мотыгинского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (Постановление № 100-п от 12.03.2020). Режим снижен до уровня «Повышенная готовность», так как максимальный объем работ по ликвидации последствий инцидента выполнен.

Из 8000 м² общей площади разлива нефтепродуктов от снега расчищено 7500 м². В места складирования для дальнейшей утилизации вывезено 2306 м³ снежных масс. С поверхности льда реки Ангара, а также с территории нефтебазы с помощью специальных вакуумно-компрессорных установок собрано 181 м³ водно-дизельной смеси. Остатки ДТЗ со льда реки Ангара собираются с помощью сорбентов. На место инцидента доставлено 3 тонны вещества для дальнейшей обработки поверхностей.

Режим ЧС в Мотыгино снят

Организован производственный контроль качества воды в реке Ангара в 500 метрах выше и 500 метрах ниже по течению относительно места розлива топлива, произведен отбор проб на содержание нефтепродуктов в точке контроля.

На месте в круглосуточном режиме работает около 100 сотрудников КНП, задействовано формирование профессионального Центра аварийно-спасательных операций (ООО «ЦАСО»), привлечено 18 единиц техники (тракторы, водовозы, погрузчики, бульдозеры, самосвалы). Из-за высоких температурных показателей расчистка на льду производится вручную, техника работает на территории нефтебазы и вдоль береговой линии.

Работы ведутся в соответствии с ежедневным планом-графиком, согласованным руководством администрации Мотыгинского района, утвержденным АО «Красноярскнефтепродукт». Информация на постоянной основе подается в единую диспетчерскую службу администрации муниципалитета.

Режим ЧС в Мотыгино снят

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»
По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»

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