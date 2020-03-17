Режим ЧС в Мотыгино снят

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» сообщает об отмене функционирования режима «Чрезвычайная ситуация», связанного с разливом нефтепродуктов на нефтебазе в селе Рыбное. Такое решение приняла районная комиссия Мотыгинского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (Постановление № 100-п от 12.03.2020). Режим снижен до уровня «Повышенная готовность», так как максимальный объем работ по ликвидации последствий инцидента выполнен.

Из 8000 м² общей площади разлива нефтепродуктов от снега расчищено 7500 м². В места складирования для дальнейшей утилизации вывезено 2306 м³ снежных масс. С поверхности льда реки Ангара, а также с территории нефтебазы с помощью специальных вакуумно-компрессорных установок собрано 181 м³ водно-дизельной смеси. Остатки ДТЗ со льда реки Ангара собираются с помощью сорбентов. На место инцидента доставлено 3 тонны вещества для дальнейшей обработки поверхностей.

Организован производственный контроль качества воды в реке Ангара в 500 метрах выше и 500 метрах ниже по течению относительно места розлива топлива, произведен отбор проб на содержание нефтепродуктов в точке контроля.

На месте в круглосуточном режиме работает около 100 сотрудников КНП, задействовано формирование профессионального Центра аварийно-спасательных операций (ООО «ЦАСО»), привлечено 18 единиц техники (тракторы, водовозы, погрузчики, бульдозеры, самосвалы). Из-за высоких температурных показателей расчистка на льду производится вручную, техника работает на территории нефтебазы и вдоль береговой линии.

Работы ведутся в соответствии с ежедневным планом-графиком, согласованным руководством администрации Мотыгинского района, утвержденным АО «Красноярскнефтепродукт». Информация на постоянной основе подается в единую диспетчерскую службу администрации муниципалитета.

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»