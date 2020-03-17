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Красноярский зоопарк оберегает животных от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
15:11 17 Марта 2020
общество, красноярск, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
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Вспышка коронавируса коснулась и красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Зоопарк продолжит работать, но предпримет некоторые меры для профилактики заболевания. 

По словам зоологов, посетители могут стать для гостей источником инфекции, поэтому принято решение закрыть помещения акватерраиума, комплексы экзотических, копытных животных и птиц, а также вольеры для львов и пантеры.

Также в зоопарке вдвое снизили цены на билеты. 

«Чтобы компенсировать временные неудобства парк «Роев ручей» снижает стоимость входных билетов в два раза: взрослый входной билет будет стоить 200 рублей, а для детей от 7 до 18 лет включительно и пенсионеров, посещение парка обойдется всего в 100 рублей», - сообщили в зоопарке. 

В парке ежедневно проводится обработка всех поверхностей через каждые два часа с использованием профессиональных медицинских средств.

Фото: Роев ручей

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