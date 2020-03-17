Богучанская ГЭС стала лауреатом конкурса на лучшую социально ориентированную компанию

Подведены итоги Конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, организованного при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Заявка ПАО «Богучанская ГЭС» была признана лучшей в номинации «Молодежная политика. Компании численностью до 1 тысячи человек» за проект «Профориентационная работа со школьниками».

Для многих школьников Кежемского района участие в образовательных программах энергетиков – хорошая возможность получения дополнительного образования и раннего выбора профессии. Благодаря проектам Богучанской ГЭС школьники становятся участниками многочисленных образовательных программ в передовых специальностях, включая программирование, робототехнику, инженерный дизайн, 3D-моделирование и т.д. Школьники с ранних лет приобретают опыт командной и индивидуальной проектной деятельности, побеждают в различных фестивалях и конкурсах, получают возможность продолжить обучение в лучших вузах РФ.

С 2014 года в Кодинске состоялись шесть выпусков профильного «Энергокласса»*. Ряд предметов преподают сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность получения практических знаний на примере действующего предприятия. В сумме школьники проходят обучение в объеме 224 часов по основным техническим предметам. Все учащиеся Энергокласса принимают участие в экскурсиях на Богучанскую ГЭС, осматривают музей станции и действующее оборудование. Лекции о работе станции читают начальник Оперативной службы и его заместитель. Ежегодно ученики средних и старших классов принимают участие в организованных Богучанской ГЭС мероприятиях в рамках фестиваля #ВместеЯрче, Дней воды, акции «оБЕРЕГАй» и других.

«Ранняя, начиная уже с 5-6 класса, и долгосрочная, до выпускного класса, профессиональная ориентация школьников, знакомство с работой инженерно-технических работников на примере сотрудников Богучанской ГЭС – вот инструменты, которые позволяют ребятам вести углубленную подготовку по естественным наукам, приобретать дополнительные навыки и опыт, реализовать свои способности. Наша основная задача – формирование квалифицированных инженерных кадров из числа жителей Кежемского района, способных стать сотрудниками самой современной ГЭС в России. Уверен, эта заслуженная награда вдохновит коллектив и 2020 год запомнится нам новыми интересными проектами и новыми победами», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Всего в конкурсе приняло участие 67 компаний энергетической отрасли. Названы победители в 11 номинациях конкурса и выделены 16 лучших проектов. РусГидро удостоено наград в нескольких категориях: за содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций (компании численностью более 60 тыс. человек), за молодежную политику (компании более 50 тыс. человек). Дипломом и специальным знаком конкурса отмечены проект РусГидро «Профориентационные Энергомодули» и проект Якутскэнерго «PROсвет». Диплом за активное проведение социальной политики получил Красноярскэнергосбыт.

*«Энергоклассы» РусГидро – один из механизмов реализации Программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Проект реализуется с 2010 года в 10 регионах присутствия Компании на базе партнерских образовательных организаций, в том числе в городе Кодинске на базе Центра дополнительного образования детей.