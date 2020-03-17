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Трассу в Богучанском районе закрыли для рейсовых автобусов

Главная Общество
Красноярск
14:19 17 Марта 2020
общество, красноярск, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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В Богучанском районе из-за гололеда ограничили движение транспорта - временно на участке с 0 по 113 км трассы «Богучаны-Кодинск» не смогут проехать рейсовые автобусы. Об этом предупредили в КрУДоре. 

Жителей края просят учитывать дорожную обстановку, а также соблюдать скорость и дистанцию. Это касается не только водителей автобусов, но и автомобилистов. 

Напомним, в Красноярском крае сейчас наблюдаются температурные аномалии. Причиной стал Атлантический циклон. Сейчас в Богучанском районе около -3 градусов. Возможен мокрый снег. 

В Красноярске температура воздуха поднялась до +3 градусов. 

Фото: ГИБДД

 
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