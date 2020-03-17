Трассу в Богучанском районе закрыли для рейсовых автобусов

В Богучанском районе из-за гололеда ограничили движение транспорта - временно на участке с 0 по 113 км трассы «Богучаны-Кодинск» не смогут проехать рейсовые автобусы. Об этом предупредили в КрУДоре.

Жителей края просят учитывать дорожную обстановку, а также соблюдать скорость и дистанцию. Это касается не только водителей автобусов, но и автомобилистов.

Напомним, в Красноярском крае сейчас наблюдаются температурные аномалии. Причиной стал Атлантический циклон. Сейчас в Богучанском районе около -3 градусов. Возможен мокрый снег.

В Красноярске температура воздуха поднялась до +3 градусов.

Фото: ГИБДД