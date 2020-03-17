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Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

Главная Общество
Красноярск
13:57 17 Марта 2020
общество, красноярск, ресторан
Автор: Sibnovosti.ru
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Шеф-повар красноярского ресторана La Familia Евгений Евдокимов добровольно ушел на карантин после отпуска в Европе. Он вернулся из путешествия 15 марта. Об этом руководство сообщило в социальных сетях. 

«После отпуска на предприятие не приезжал, ни с кем из сотрудников не контактировал. Несмотря ни на что, мы приняли спецмеры профилактики с распространением вируса: ведем журнал измерения температуры сотрудников; в заведении в свободном доступе стоят анисептики, регулярно обрабатываем все поверхности», - сообщили в ресторане. 

Находящегося в изоляции шеф-повара связали с красноярцем, у которого предварительно подтвердился коронавирус. Однако в самом ресторане данную информацию назвали «домыслами», заявив, что сотрудник чувствует себя хорошо - у него нет признаков коронавируса: кашля, хрипов, затрудненного дыхания. 

Отметим, что на карантине сейчас также находятся артисты танца Сибири им. Михаила Годенко - они досрочно завершили тур по Европе. 

О правилах двухнедельной самоизоляции можно прочитать здесь

Фото: lafamille.rest

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