Красноярцам рассказали о правилах самоизоляции при подозрении на коронавирус

Жителям Красноярского края дали четкие рекомендации по самоизоляции по время вспышки вируса COVID-19. Правила для тех, кто вынужден соблюдать карантин, опубликовал Роспотребнадзор.

Так, режим двухнедельной самоизоляции применяется для тех, кто прилетел из стран, где наблюдается неблагополучная обстановка по коронавирусу. Людям не рекомендуют контактировать с членами семьи или другими лицами. Общаться с ними можно по видеосвязи - покидать помещение нельзя.

«Не рекомендуется пребывание домашних животных в квартире, где осуществляется самоизоляция. Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходить из помещения, даже на непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой необходимости, вынос мусора» отправка/получение почты)», - отметили в ведомстве.

Продукты можно заказывать через службы доставки, но при этом людям не рекомендуется заходить в квартиру, где находится изолируемый.

«В период самоизоляции необходимо соблюдать режим проветривания, правила гигиены (мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз» рта, носа, после посещения туалета и др.), регулярно проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии», - пояснили в ведомстве.

Покидать свою квартиру можно только в следующих случаях:

при возникновении ЧС техногенного или природного характера (при вызове сотрудников спецслужб, обязательно указывать свой статус «изолированного»);

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью изолированного лица

при появлении первых симптомов заболевания COVID-19 (изолируемый ставит в известность медицинскую организацию по номеру телефона, после чего его переводят в инфекционный госпиталь.

Контролировать режим должны участковые. Если же карантин был нарушен, то человека могут поместить в специальный изолятор.

Отметим, что в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 390 человек.