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В Свердловском районе появится гостиница с ресторанами и кафе

Главная Общество
Красноярск
10:30 17 Марта 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске частным инвесторам предлагают принять участие в аукционе по аренде земельного участка - он отведен под строительство гостиничного комплекса с ресторанами и кафе. Территорию площадью 2627 кв. м в Свердловском районе можно арендовать по итогам открытого тендера 27 марта, рассказали в мэрии. 

«Частный инвестор заключит договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700228:132 по ул. Подгорной, 26. На реализацию проекта отведено 5,5 лет, начальная цена годовой аренды – 425 тысяч рублей», - пояснили в администрации. 

Еще один участок в Советском районе по ул. 40 лет Победы отдадут под торговую точку. Стоимость годовой аренды - 1,24 млн рублей. 

Третий лот предназначен для промышленных баз и складов. Земля по ул. 60 лет Октября будет предоставлена в аренду на 4,5 года победителю аукциона. 

В мэрии отметили, что все желающие смогут отправить заявки на участие в аукционе. Их принимают в департаменте горимущества до 23 марта. 

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