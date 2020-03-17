Пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос в начале года

Пассажиропоток аэропорта Красноярска растет, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире. С начала года воздушная гавань обслужила более 383 тысяч пассажиров – это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Львиная доля поездок приходится на внутренние рейсы – услугами воспользовались 290 тысяч пассажиров, что на 15% больше показателей 2019 года.

«Услугами авиакомпаний на международных направлениях воспользовались 87 314 пассажиров, здесь показатель вырос на 3%. В прошлом году число пассажиров составляло 84 540 человек», - отметили в пресс-службе аэропорта.

За два месяца 2020 года авиакомпаниями выполнили более 2,2 тысячи рейсов – рост показателя в сравнении с прошлым годом составил 10%.

Фото: аэропорт Красноярска