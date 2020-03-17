Мэр Красноярска объявил о старте большой ревизии объектов после зимы

Глава Красноярска Сергей Еремин поручил коммунальным службам провести ревизию

дорог и дворов. Необходимо привести город в порядок после зимы. Недавно отремонтированные магистрали, которые еще находятся на гарантии, залатают за счет подрядчиков. Остальные объекты будут ремонтировать за бюджетные деньги.

«После активного таяния снега видны первые недочеты. Уже на этом этапе необходимо стартовать с большой ревизией объектов города по нескольким направлениям: улично-дорожная сеть, общественные пространства и дворы. Оцените и качество объектов, на которых внедрялись новации. В их числе – щебеночно-мастичный асфальт, который мы впервые применили в прошлом году при ремонте улиц Глинки, Мичурина и Ястынской», – поручил Сергей Еремин.

Кроме того, коммунальщики приступают к проверке технического состояния фонтанов – запустить их должны 9 мая. Также в ближайшее время городская администрация утвердит дату общегородского субботника, в котором сможет принять участие каждый красноярец.