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В Красноярском крае открыт круглосуточный call-центр по коронавирусу

Главная Общество
Красноярск
09:15 17 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае организован call-центр, куда красноярцы могут обращаться по вопросам, связанным с коронавирусом. Операторы будут принимать звонки в круглосуточном режиме по номерам: 8-800-100-56-53 и 8(391) 223-83-08. По единому номеру 112 красноярцев проинформируют о профилактике инфекции.

Напомним, в Красноярске у одного жителя подозрение на коронавирус, он прибыл из Австрии. Точный диагноз врачи смогут поставить, когда получат результаты анализов из Новосибирска. Под наблюдением медиков в регионе находятся 276 человек. Всего обследовано более 800 человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Для профилактики в Красноярске школьников отправили на весенние каникулы, а студенты будут обучаться в онлайн-режиме. Массовые мероприятия в краевом центре также под запретом минимум до конца марта. 

Красноярцев призывают проявлять сознательность и организовывать двухнедельную самоизоляцию, в случае прибытия из «опасных» стран. Для госпитализации горожан, контактировавших с больными коронавирусом, в Красноярске подготовлено три стационара.

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