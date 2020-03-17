В Красноярском крае открыт круглосуточный call-центр по коронавирусу

В Красноярском крае организован call-центр, куда красноярцы могут обращаться по вопросам, связанным с коронавирусом. Операторы будут принимать звонки в круглосуточном режиме по номерам: 8-800-100-56-53 и 8(391) 223-83-08. По единому номеру 112 красноярцев проинформируют о профилактике инфекции.

Напомним, в Красноярске у одного жителя подозрение на коронавирус, он прибыл из Австрии. Точный диагноз врачи смогут поставить, когда получат результаты анализов из Новосибирска. Под наблюдением медиков в регионе находятся 276 человек. Всего обследовано более 800 человек, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Для профилактики в Красноярске школьников отправили на весенние каникулы, а студенты будут обучаться в онлайн-режиме. Массовые мероприятия в краевом центре также под запретом минимум до конца марта.

Красноярцев призывают проявлять сознательность и организовывать двухнедельную самоизоляцию, в случае прибытия из «опасных» стран. Для госпитализации горожан, контактировавших с больными коронавирусом, в Красноярске подготовлено три стационара.