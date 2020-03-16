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В красноярской Николаевке сбор мусора стал более удобным для жителей

Главная Общество
Красноярск
19:33 16 Марта 2020
мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мешковой сбор отходов в частном секторе Красноярска – мера временная и вынужденная. В частном секторе города давно нет мест организованного сбора твердых коммунальных отходов. Единичных контейнеров не хватает, как результат - свалки в черте города и вокруг него.

В соответствии с законом, централизованные площадки для сбора отходов обязаны организовать либо муниципальные власти, либо собственники частных домов должны сами устанавливать контейнеры, однако за год действия реформы по обращению с ТКО проблема так и не решилась.

До недавнего времени жители частного сектора Железнодорожного района пользовались услугой мешкового сбора, которую организовала «Красноярская рециклинговая компания». Мешки с отходами горожане выставляли в определенное время у своих домов, по улицам проходил мусоровоз, и оператор собирал оставленное. Но теперь в Николаевке появились места организованного сбора мусора. Мульды, которые там установлены, левобережный оператор по обращению с ТКО, приобрёл на собственные средства.

«Несмотря на то, что мешковой сбор здесь мы вели по графику, жители микрорайона все равно выставляли мешки с отходами тогда, когда им было удобно. А в итоге мусор валялся на земле, его разносило ветром. И компания приняла решение приобрести мульды за свой счет и поставить на согласованных с жителями и администрацией района местах. Это будет гораздо удобнее и для жителей, и для наших сотрудников», – рассказал исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

«Прошлой осенью мы провели собрания жителей, выбрали председателей уличных комитетов. Именно через них мы будем доводить информацию: где находятся мульды, каков график вывоза. Вывесим объявления. На встречах мы оговорили необходимость установки мульд и их количество, так что с жителями Николаевки и Алексеевки все согласовано заблаговременно, - рассказал Геннадий Игнатюк, инспектор по работе с населением администрации Железнодорожного района.

В течение недели специалисты компании будут следить за наполняемостью контейнеров, чтобы отрегулировать график вывоза. Как отмечают в «Красноярской рециклинговой компании», вывозить мусор будут так часто, как потребуется.

 «Если нужно, будем забирать ТКО и дважды в день. Кроме того, на неделю мы оставляем и мешковой сбор, чтобы дать людям время привыкнуть к новому порядку. Но затем останется только централизованная система сбора отходов. Сейчас мы уже работаем над внедрением аналогичной системы в частном секторе Октябрьского района города, в поселках Емельяновского района, который также находится в нашей зоне ответственности», – резюмировал Ким.

Точки централизованного сбора ТКО в Николаевке (Железнодорожный район):

  1. в районе дома № 6 по ул. Парадовского;
  2. на пересечении ул. Маркса и ул. Либкнехта;
  3. в районе дома № 23 по ул. Челюскинцев;
  4. в районе дома № 75 по ул. Красной Армии;
  5. в районе дома № 8Б по ул. Архангельская;
  6. на пересечении ул. Куйбышева и пер. Ударный;
  7. на пересечении улиц Революции и Бебеля;
  8. в районе дома № 4 пер. 1 Гремячий;
  9. в районе дома № 38 по ул. Гоголя.
Общество / НОВОСТИ
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