В красноярской Николаевке сбор мусора стал более удобным для жителей

Мешковой сбор отходов в частном секторе Красноярска – мера временная и вынужденная. В частном секторе города давно нет мест организованного сбора твердых коммунальных отходов. Единичных контейнеров не хватает, как результат - свалки в черте города и вокруг него.

В соответствии с законом, централизованные площадки для сбора отходов обязаны организовать либо муниципальные власти, либо собственники частных домов должны сами устанавливать контейнеры, однако за год действия реформы по обращению с ТКО проблема так и не решилась.

До недавнего времени жители частного сектора Железнодорожного района пользовались услугой мешкового сбора, которую организовала «Красноярская рециклинговая компания». Мешки с отходами горожане выставляли в определенное время у своих домов, по улицам проходил мусоровоз, и оператор собирал оставленное. Но теперь в Николаевке появились места организованного сбора мусора. Мульды, которые там установлены, левобережный оператор по обращению с ТКО, приобрёл на собственные средства.

«Несмотря на то, что мешковой сбор здесь мы вели по графику, жители микрорайона все равно выставляли мешки с отходами тогда, когда им было удобно. А в итоге мусор валялся на земле, его разносило ветром. И компания приняла решение приобрести мульды за свой счет и поставить на согласованных с жителями и администрацией района местах. Это будет гораздо удобнее и для жителей, и для наших сотрудников», – рассказал исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

«Прошлой осенью мы провели собрания жителей, выбрали председателей уличных комитетов. Именно через них мы будем доводить информацию: где находятся мульды, каков график вывоза. Вывесим объявления. На встречах мы оговорили необходимость установки мульд и их количество, так что с жителями Николаевки и Алексеевки все согласовано заблаговременно, - рассказал Геннадий Игнатюк, инспектор по работе с населением администрации Железнодорожного района.

В течение недели специалисты компании будут следить за наполняемостью контейнеров, чтобы отрегулировать график вывоза. Как отмечают в «Красноярской рециклинговой компании», вывозить мусор будут так часто, как потребуется.

«Если нужно, будем забирать ТКО и дважды в день. Кроме того, на неделю мы оставляем и мешковой сбор, чтобы дать людям время привыкнуть к новому порядку. Но затем останется только централизованная система сбора отходов. Сейчас мы уже работаем над внедрением аналогичной системы в частном секторе Октябрьского района города, в поселках Емельяновского района, который также находится в нашей зоне ответственности», – резюмировал Ким.

Точки централизованного сбора ТКО в Николаевке (Железнодорожный район):