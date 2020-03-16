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Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

Главная Общество
Красноярск
17:23 16 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярских школьников с 17 марта отправили на двухнедельные каникулы. Такие распоряжение разослали по всем учебным учреждениям города. 

Как выяснили Sibnovosti.ru, детей попросили оставаться дома во время вспышки коронавирусной инфекции и не посещать торговые центры и другие развлекательные заведения. Каникулы продлятся до 31 марта - на занятия дети придут 1 апреля. 

В детсадах карантин пока не ввели, так как дошкольники не находятся в зоне риска по коронавирусу. Но в правительстве пообещали при необходимости предпринять все меры. 

Отметим, что красноярские вузы также перешли на дистанционное обучение. 

Напомним, в Красноярске экспресс-тесты подтвердили коронавирус у одного из местных жителей. Накануне он вернулся из Австрии, а уже дома вызвал врачей. Точный диагноз поставят в Новосибирске, куда отвезли биоматериалы мужчины. 

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