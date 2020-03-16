«Тотальный диктант» в Красноярске перенесли на осень

«Тотальный диктант» в Красноярске не состоится в апреле - проверку на грамотность перенесли на осень. Новая дата станет известна 25 марта. Об этом рассказал один из организаторов мероприятия Василий Дамов.

Традиционно красноярцы пишут диктант весной, но из-за вспышки коронавируса акцию решено передвинуть. В регионе, как и по всей России, в ближайшее время не будут проводить массовые форумы, встречи, матчи и другие события.

Напомним, «Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция. Проект является общественным и проводится силами активистов и волонтеров. В 2020-м году он должен был пройти 4 апреля, столицей акции выбран Санкт-Петербург.