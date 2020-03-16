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«Тотальный диктант» в Красноярске перенесли на осень

Главная Общество
Красноярск
16:51 16 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«Тотальный диктант» в Красноярске не состоится в апреле - проверку на грамотность перенесли на осень. Новая дата станет известна 25 марта. Об этом рассказал один из организаторов мероприятия Василий Дамов. 

Традиционно красноярцы пишут диктант весной, но из-за вспышки коронавируса акцию решено передвинуть. В регионе, как и по всей России, в ближайшее время не будут проводить массовые форумы, встречи, матчи и другие события. 

Напомним, «Тотальный диктант» — это ежегодная образовательная акция. Проект является общественным и проводится силами активистов и волонтеров. В 2020-м году он должен был пройти 4 апреля, столицей акции выбран Санкт-Петербург. 

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