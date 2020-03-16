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Аудитории красноярских вузов опустеют из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
15:54 16 Марта 2020
красноярск, общество, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские вузы меняют формат обучения из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь студенты будут обучаться дома с помощью онлайн-программ и платформ. К таким вынужденным мерам уже перешли СФУ и КГПУ им. Астафьева. 

«СФУ продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях. Для СФУ дистанционные формы обучение — это не новый формат», — сообщил врио ректора Максим Румянцев.

Он признался, что временные ограничения по посещению вуза осложнят, но не парализуют работу университета. Также на ближайшие три недели отменены все массовые мероприятия.

Отметим, что перейти на онлайн-формат вузам по всей России рекомендовало министерство науки и высшего образования. Удаленное обучение организуют университеты Новосибирской и Томской областей, а также Кузбасса и Хакасии. 

Фото: СФУ

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