13 тысяч дошкольников распределят по детским садам Красноярска

1 апреля в Красноярске стартует комплектование детских садов на новый учебный год. Места в дошкольных учреждениях предоставят для 13 тысяч детей в возрасте от 1,5 до семи лет. Об этом сообщили в управлении образования Красноярска.

В первую очередь, специалисты будут комплектовать братьев и сестер из одной семьи в единое учреждение.

«Если старший ребенок уже посещает детский сад, а младший достиг дошкольного возраста, родителям дополнительно нужно предоставить два документа: копию свидетельства о рождении младшего ребенка и документ, подтверждающий совместное проживание всех детей вместе с родителями. В срок до 1 апреля документы нужно принести в детский сад, который посещает старший ребенок», - заявили в мэрии Красноярска.

1 апреля очередь в детские сады будет «заморожена», напомнили в администрации. В это время родители не смогут отследить положение ребенка в очереди в режиме онлайн. Первый этап комплектования планируют завершить уже в мае.

«По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребенка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием конкретного учреждения, в котором дошколенку предоставлено место», - напомнили в мэрии.

В Красноярске 1 апреля традиционно заработает «горячая линия», по телефону красноярцы смогут задать все интересующие вопросы.