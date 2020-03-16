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В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом

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Красноярск
13:18 16 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Медики и специалисты Роспотребнадзора ждут результатов анализа красноярца, у которого, по предварительной информации, был обнаружен коронавирус. В ведомствах официально данные о первом заразившемся пока не подтверждают, но в постоянном режиме следят за ситуацией. 

«Мы ничего не скрываем от жителей края. Если инфекция подтвердится, то официальная информация появится на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора», - рассказали представители пресс-служб. 

О заразившемся красноярце известно следующее: несколько дней назад он прилетел из Австрии. Рейс был с пересадкой в Москве. Сейчас мужчина находится в изолированной палате БСМП, где за ним наблюдают медики. 

Точные результаты придут спустя 48 часов - столько времени требуется, чтобы отправить биоматериалы в Новосибирск. Для определения коронавируса применяют тест-систему, разработанную в научном центре «Вектор».

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