В начале года население края сократилось на 755 человек

Аналитики Красноярскстата представили данные по рождаемости и смертности в крае за январь 2020 года.

Так, в первый месяц года в регионе родились 2480 детей - 1195 девочек и 1285 мальчиков. Это на 213 человек больше показателей текущего года. В январе зафиксировано 3235 смертей. Таким образом, естественная убыль населения составила 755 человек. Для сравнения, в 2019 году этот критерий был немного больше - 817 человек.

По данным Красноярскстата, чаще всего люди умирали от болезней системы кровообращения - на эту причину приходится 48,6 % случаев. На втором месте идет смерть от новообразований - 17,6 %. Далее находятся заболевания органов пищеварения - 7,8%. На остальные причины - инфекционные и паразитарные болезни - приходится 2,2%.