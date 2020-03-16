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Краевой телеканал «Енисей» перешел в режим четкого телевидения

Главная Общество
Красноярск
11:45 16 Марта 2020
телеканал, енисей, красноярск, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевой телеканал «Енисей» перешел в режим четкого телевидения. Теперь он вещает в формате full HD - современном стандарте изображения повышенной четкости.

К новациям компания готовилась серьезно: телеканал провел масштабное техническое переоснащение, полностью обновил аппаратно-студийный комплекс. Как результат: отныне все фильмы и программы на телеканале «Енисей» собственного производства идут в полноэкранном формате с разрешением 1920х1080 пикселей. Изображение не растянуто и не обрезано - только четкая картинка без помех и искажений.

Краевой телеканал «Енисей» перешел в режим четкого телевидения

Расширились и возможности для зрителей. Программы «Енисея» в высоком качестве можно смотреть в эфире федерального телеканала  ОТР с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Такую возможность имеют 94,1 процент жителей края. В абсолютных цифрах - 2 млн 713 тысяч человек. Во всех кабельных сетях Красноярского края «Енисей» по-прежнему остается на 21 кнопке.

Крупнейшие спутниковые операторы также предоставляют возможность смотреть краевой телеканал в своих пакета. Это можно делать практически в любой точке России.

- «Телекарта» (абонентская база по России 3 млн домохозяйств): «Енисей» транслируется на территории Красноярского края, и его потенциальная аудитория составляет 195 тысяч человек.

- «Триколор»: вещание телеканала «Енисей» осуществляется на территории всего Сибирского Федерального округа.  Абонентская база - более 12 млн домохозяйств.

- Спутниковый оператор «МТС»: «Енисей» входит в бесплатный пакет телеканалов - смотреть телеканал могут все его абоненты в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).

Краевой телеканал «Енисей» перешел в режим четкого телевидения

Те, кто предпочитает максимальную мобильность, могут смотреть «Енисей» через интернет на сайтах:

 - Пирс ТВ - 2,5 млн уникальных пользователей в месяц, 95 млн. просмотров на всех устройствах ежемесячно;

- Яндекс ТВ - более 7 млн пользователей по данным Яндекс.Радара за октябрь 2019 г.;

- Лайм HD TV - около 2 млн пользователей.

Так же программы можно смотреть в прямом эфире на сайте телеканала https://www.enisey.tv или просматривать отдельные выпуски любимых программ, которые сохраняются на сайте.

4 марта телеканалу исполнилось 14 лет. К этой дате «Енисей» стал компанией, сочетающей высокие технологи и максимальную доступность для зрителя.

 

фото: телеканал «Енисей»

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