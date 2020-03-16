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Из Красноярска отменили рейсы в Баку

Главная Общество
Красноярск
11:36 16 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из Красноярска временно прекращены рейсы в Азербайджан - с 18 марта пассажиры не смогут напрямую улететь в Баку авиакомпанией «ИрАэро». Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве Азербайджана. 

Причиной стала вспышка коронавируса в мире. Полеты в Баку также временно не будут осуществляться из Новосибирска, Казани, Уфы и других городов России. 

Отметим, что в Красноярском крае пока нет зараженных вирусом. 16 марта Роспотребнадзор опубликовал очередную статистику по профилактике заболевания. 

«Под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека. За всеми лицами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование на новый коронавирус. Обследовано в крае 850 человек, вирус не выявлен», - говорится в сообщении. 

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