Из Красноярска отменили рейсы в Баку

Из Красноярска временно прекращены рейсы в Азербайджан - с 18 марта пассажиры не смогут напрямую улететь в Баку авиакомпанией «ИрАэро». Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

Причиной стала вспышка коронавируса в мире. Полеты в Баку также временно не будут осуществляться из Новосибирска, Казани, Уфы и других городов России.

Отметим, что в Красноярском крае пока нет зараженных вирусом. 16 марта Роспотребнадзор опубликовал очередную статистику по профилактике заболевания.