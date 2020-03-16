Из Красноярска отменили рейсы в Баку

Из Красноярска временно прекращены рейсы в Азербайджан - с 18 марта пассажиры не смогут напрямую улететь в Баку авиакомпанией «ИрАэро». Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве Азербайджана.
Причиной стала вспышка коронавируса в мире. Полеты в Баку также временно не будут осуществляться из Новосибирска, Казани, Уфы и других городов России.
Отметим, что в Красноярском крае пока нет зараженных вирусом. 16 марта Роспотребнадзор опубликовал очередную статистику по профилактике заболевания.
«Под медицинским наблюдением на дому находятся 262 человека. За всеми лицами, прибывшими с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по медицинским показаниям проводится лабораторное обследование на новый коронавирус. Обследовано в крае 850 человек, вирус не выявлен», - говорится в сообщении.