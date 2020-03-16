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Работодатели рекомендуют красноярцам воздержаться от путешествий

Главная Общество
Красноярск
09:55 16 Марта 2020
общество, работа, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудникам красноярских компаний начали приходить официальные письма от работодателей с рекомендациями воздержаться от путешествий за границу. Это связано со стремительным распространением коронавируса в мире. Руководство компаний не хочет оплачивать сотрудникам двухнедельный домашний карантин после возвращения из туров, сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на работников красноярских организаций. 

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что на время вынужденной самоизоляции красноярцы могут взять оплачиваемый больничный. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру: 226-89-94.

Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По официальным данным, в Красноярске заболевших нет.

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