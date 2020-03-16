16 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Отменен чартер из Красноярска в Индию

Главная Общество
Красноярск
09:15 16 Марта 2020
общество, вирус, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Чартер из Красноярска в Индию, запланированный на 19 марта, отметен. Представители турагентств сообщили клиентам, что рейс убрали из расписания из-за вспышки коронавируса. Туристам обещают вернуть деньги в полном объеме. Также красноярцы без потерь смогут сдать путевки в Европу – сейчас началась волна массовых возвратов туров, приобретенных на лето, передает радио «Красноярск-Главный».

Напомним, что Россия ввела ограничения на полеты в Испанию, Италию, Францию и Германию. В турагентствах Красноярска отмечают, что спрос на отдых в Европе среди красноярцев стремительно падает.

Добавим, что Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске рекордно рано открыт велопрокат

В Красноярске рекордно рано открыт велопрокат

16 Марта 2020 г.
Пока работают только несколько точек
Новости Красноярска: Красноярцам обещают ветер и мокрый снег

Красноярцам обещают ветер и мокрый снег

16 Марта 2020 г.
Порывы достигнут 20 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске начался перенос теплосети для строительства виадука к Новым Солонцам

В Красноярске начался перенос теплосети для строительства виадука к Новым Солонцам

13 Марта 2020 г.
Общая длина теплотрассы почти 15 километров
Новости Красноярска: Грузовикам на месяц запретят ездить по Красноярску

Грузовикам на месяц запретят ездить по Красноярску

13 Марта 2020 г.
Главная цель – обеспечить сохранность дорог
Новости Красноярска: На «Столбах» пересчитали животных: сократилась численность лосей и оленей

На «Столбах» пересчитали животных: сократилась численность лосей и оленей

13 Марта 2020 г.
Специалисты прошли более 360 км
Новости Красноярска: Водителям оставят один выезд с парковки ТЦ на Взлетке

Водителям оставят один выезд с парковки ТЦ на Взлетке

13 Марта 2020 г.
Машины создают «конфликтную точку»
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» потерпел разгромное поражение в первом полуфинальном матче

Хоккейный «Енисей» потерпел разгромное поражение в первом полуфинальном матче

11 Марта 2020 г.
Красноярцы на выезде уступили «Динамо»
Новости Красноярска: 600 красноярцев проверили на коронавирус

600 красноярцев проверили на коронавирус

12 Марта 2020 г.
Зараженных пр-прежнему нет
Новости Красноярска: В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

13 Марта 2020 г.
Ребенок ударился
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19