Отменен чартер из Красноярска в Индию

Чартер из Красноярска в Индию, запланированный на 19 марта, отметен. Представители турагентств сообщили клиентам, что рейс убрали из расписания из-за вспышки коронавируса. Туристам обещают вернуть деньги в полном объеме. Также красноярцы без потерь смогут сдать путевки в Европу – сейчас началась волна массовых возвратов туров, приобретенных на лето, передает радио «Красноярск-Главный».

Напомним, что Россия ввела ограничения на полеты в Испанию, Италию, Францию и Германию. В турагентствах Красноярска отмечают, что спрос на отдых в Европе среди красноярцев стремительно падает.

Добавим, что Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.