В Красноярске рекордно рано открыт велопрокат

В Красноярске рекордно рано заработал велопрокат на острове Татышев. Пока открыты только несколько точек в западной части острова, рядом с павильоном дирекции.

Стоимость проката по сравнению с прошлым годом выросла – аренда «взрослого» велосипеда обойдется в 300 рублей в час, прокат транспорта для детей – 200 рублей в час. Точки работают ежедневно.

Отметим, что в прошлом году первым на острове Татышев заработал муниципальный велопрокат – однако услуга стала доступна только в мае. Летом в парке открылись еще 20 точек частной аренды. Прокат велосипедов и роликов для взрослых стоил от 200 до 250 рублей в час, для детей – 150 рублей в час.

Фото: instagram / tatyshev.park